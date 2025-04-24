От войны в Украине бежали не только граждане нашей страны, но и иностранцы, которые здесь проживали. Однако граждане третьих стран, которые жили в Украине и прибыли в Нидерланды как беженцы, будут лишены временной защиты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу иммиграции и натурализации Нидерландов.

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Когда закончится действие защиты для иностранцев

Государственный совет Нидерландов, высший административный суд страны, рассматривал три отдельных иска, в каждом из которых граждане третьей страны оспаривали решение властей Нидерландов с марта 2024 года прекратить предоставлять убежище неукраинцам, прибывшим из Украины.

Она направила этот вопрос в Суд Евросоюза.

В декабре 2024 года ЕС стал на сторону Нидерландов, подтвердив, что государства-члены могут прекращать временную защиту для граждан третьих стран, которые временно проживали в Украине, раньше, чем для украинцев, лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые имеют вид на постоянное жительство.

Разъяснение. Страна ЕС не обязана предоставлять защиту иностранцам, которые проживали в Украине, но может это сделать.



Беженцы из третьих стран пока что могут оставаться в Нидерландах – срок их временной защиты еще не завершися. Дата окончания прав пока неизвестна, однако правительство обещает, что даст людям время на выезд.

Также иностранцы имеют право подать заявку на вид на жительство, если хотят и в дальнейшем легально проживать в стране.

Между тем в Эстонии изменили правила для украинских беженцев, проживающих в Таллинне. Им не будут выплачивать помощь на аренду жилья.