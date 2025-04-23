Дело в том, что Департамент социального страхования и Департамент социальной помощи и здравоохранения завершают сотрудничество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Смотрите также Сколько беженцев вернутся в Украину после войны: демограф дал прогноз

Когда заканчивается помощь

Департаменты, которые компенсировали расходы на жилье и услуги перевода для украинских беженцев, завершат сотрудничество в Таллинне в начале мая.

В то же время руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс заявила, что "поддержка не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой".

Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто обращается за международной или временной защитой, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления,

– объяснила она.

Департамент социального страхования также рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности и с другими местными самоуправлениями, чтобы обеспечить единый подход по всей стране и возвращение к обычному порядку.

В ведомстве убеждены, что таким образом поддержка украинских беженцев не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.