Ожидается, что проект продлится до конца недели, хотя есть вероятность более раннего завершения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Postimees.

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Таллинн демонтирует советскую символику

Демонтированные символы серпа и молота, пионерские флаги и пятиконечную звезду планируется перевезти в городской музей на хранение, хотя они не будут экспонироваться.

Конструкция весом 2 тонны сейчас находится в аварийном состоянии из-за хрупкого гипсового состава.



В Таллинне демонтируют советскую символику со здания Центра русской культуры / Фото Tairo Lutter



В Таллинне демонтируют советскую символику со здания Центра русской культуры / Фото Tairo Lutter

В феврале городские власти Таллинна объявили о планах объединить управление Фонда "Таллиннский культурный котел", Таллиннский культурный центр "Салме" и Русский культурный центр.

Также год назад приняли решение о переименовании Центра русской культуры в Центр национальных меньшинств.

Тем временем фаворит румынских выборов хочет прекратить поддержку украинцев.