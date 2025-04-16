Предложения о снятии флага со здания ратуши подали представитель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Рихард Шляйс и представитель "Гражданской демократической партии" (ODS) Хана Шима. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ČTK.

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Что известно о ситуации

Представитель ультраправой партии Рихард Шляйс заявил, что с тех пор, как на здании мэрии вывесили украинский флаг, "многое изменилось". Он считает, что общество Йиглавы якобы разделилось на два непримиримых лагеря, и снятие флага якобы приблизит людей друг к другу.

Демократка Шима также заявила, что украинский флаг якобы будоражит общество. По ее словам, военные конфликты происходят и в других странах мира, но их флаги не вывешивают на мэрии Йиглавы.

Депутаты долго обсуждали снятие флага

Депутаты города Йиглава час обсуждали этот вопрос. Некоторые из них также напомнил, что Йиглава и Ужгород – города-побратимы.

Мэр города Петр Рышка, который также из партии с ODS, отметил, что флаг Украины над ратушей – это "жест поддержки страны, на которую нападал сильный" противник. В то же время он отметил, что ему известны трудности, связанные с прибытием беженцев.

В конце концов депутаты согласились оставить украинский флаг на здании ратуши, отклонив оба предложения большинством голосов.

За снятие украинского флага в обоих случаях проголосовали только 5 депутатов.

Следует отметить. что Чехия продолжает активно поддерживать Украину и наших переселенцев. В частности украинским беженцам предоставили возможность получить вид на жительство в Чехии.