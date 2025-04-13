Подать заявление на получение этого разрешения имеют право лица со статусом временной защиты и, которые соответствуют определенным критериям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Чехии.

Читайте также Бельгийский паспорт для украинцев: основные нюансы получения гражданства Бельгии

Кто может получить вид на жительство в Чехии

Чешская Республика ввела специальное разрешение на долгосрочное проживание в рамках закона "Lex Ukrajina 7". Это новое разрешение будет доступно для украинцев сроком на 5 лет.

Право на получение вида распространяется на лиц, которые сейчас находятся под временной защитой, дети до 18 лет указываются в заявке вместе с родителями.

Заявления на получение долгосрочного вида на жительство можно будет подавать только онлайн, а прием заявлений начнется после успешной регистрации на продление временной защиты в 2025 году. Онлайн-платформа для подачи заявлений будет работать с 1 по 30 апреля 2025 года.

Условия получения вида на жительство:

подача заявки на специальный вид на жительство;

проживание с временной защитой не менее 2 лет;

отсутствие судимости;

экономическая самостоятельность;

доход за 2024 год – 440 000 крон (плюс 110 000 за каждого члена семьи);

неполучение гуманитарной помощи (в период с 1 октября 2024 до 31 марта 2025 года);

непрерывное медицинское страхование без долгов;

зарегистрированное жилье;

действительный загранпаспорт;

дети 6 – 14 лет должны посещать школу.

Украинцы будут проходить оценку – проверят, ли они соответствуют установленным критериям.

Как подать запрос на вид на жительство

В Чешской Республике лица, желающие получить специальное разрешение на долгосрочное проживание, должны подавать свои заявления онлайн через портал Министерства внутренних дел. Каждый заявитель старше 18 лет должен подавать отдельное заявление, тогда как родители или законные представители – от имени детей до 18 лет.



Как украинцам в Чехии получить разрешение на длительное пребывание / Фото Shutterstock

Если семья подает заявление вместе, все члены семьи должны указать свою заинтересованность в получении разрешения. Один из супругов может инициировать процесс подачи заявления, подав запрос от семьи в системе и пригласив других членов семьи присоединиться к нему. Заявители должны будут указать свои регистрационные номера и налоговые идентификационные номера (ИНН).

Владельцы специального разрешения на долгосрочное проживание могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство после завершения 5 лет непрерывного проживания в стране. Важно отметить, что время, проведенное под временной защитой, засчитывается как половина необходимого срока, тогда как время, проведенное на долгосрочном проживании, как полный срок.

Интересно, что ранее Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев.