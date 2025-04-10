24 Канал пошагово рассказывает, как получить гражданство Бельгии – кто имеет право, необходимые документы и другие нюансы.

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Кто и как может получить гражданство Бельгии

Кандидатам, которые претендуют на статус через натурализацию, необходимо соответствовать ряду требований, а именно:

быть совершеннолетним;

прожить на территории страны в статусе постоянного резидента от 5 лет;

подтвердить социальную интеграцию в общество;

не иметь проблем с законом и быть готовым выполнять обязанности гражданина Бельгии;

сдать экзамен на знание одного из трех национальных языков (голландского, французского или немецкого) на уровне А2 и выше;

иметь трудовой стаж в Бельгии от 468 дней;

предоставить полное досье.

Для того чтобы подать заявление на получение бельгийского паспорта, необходимо сначала выполнить все требования законодательства. Каждый путь к получению бельгийского гражданства сопровождается собственным набором критериев, которым должны соответствовать кандидаты.

Получить паспорт страны можно по:

рождением,

натурализацией,

через брак,

исключительные услуги для государства,

путем восстановления ранее утраченного статуса.

Украинцы могут получить статус резидента Бельгии после 10 лет проживания при условии наличия постоянного вида на жительство в течение последних 5 лет.

Также Бельгия предлагает программу репатриации, призванную упростить процесс получения паспорта для лиц, которые имеют на это право.



Процедура получения гражданства в Бельгии / Фото Unsplash

Какие документы нужны

Чтобы получить гражданство Бельгии, иностранец готовит ряд документов, в которые входят:

заполненное по образцу заявление;

свидетельство о рождении;

чек об уплате регистрационного взноса, который составляет 150 евро;

справка социальной интеграции и экономического участия в государстве;

доказательство владения одним из официальных языков Бельгии;

подтверждение законного проживания в королевстве.

Регистратор Комиссии по натурализации имеет право требовать дополнительные документы на получение гражданства, если посчитает это необходимым.

Заявители должны обеспечить перевод своего досье на один из официальных языков королевства, нотариальное заверение и легализацию апостилем.

Подача заявления и его рассмотрение

Процесс подачи заявления на натурализацию требует от заявителей тщательного внимания и последовательных действий:

подача заявления и документов в местный муниципалитет по месту жительства; проверка документов муниципалитетом и передача дела в прокуратуру; проведение расследования прокуратурой (проверка интеграции, отсутствия правонарушений); передача дела в Палату натурализации; рассмотрение дела и принятие решения Палатой натурализации; в случае положительного решения – публикация в официальном вестнике и выдача свидетельства о гражданстве.

Сроки и стоимость

В среднем получить гражданство можно за 10 лет проживания на территории королевства. Непосредственно принятие решения о предоставлении статуса профильные службы принимают в течение 6 месяцев.

На всех этапах легализации проживания в Бельгии украинец платит административные сборы. Так, стоимость оформления документов составляет:

оформление визы D – 180 евро;

регистрация ВНЖ – от 144 евро;

получение статуса ПМЖ – 20 евро;

ходатайство о гражданстве – 150 евро.

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