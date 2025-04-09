Соответствующие дела в Польше рассматривает Управление по делам иностранцев. Об этом пишет 24 Канал.
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Как получить статус беженца в Польше
Подать заявление на получение статуса беженца имеет право тот, кто:
- подвергся преследованиям в своей стране из-за национальности, религии, политических убеждений, пола, сексуальной ориентации или принадлежности к социальной группе;
- бежит от войны, катастроф или системного насилия.
Заявление можно подать на польской границе сразу после въезда в Польшу, внутри страны в любом отделении Straż Graniczna или в центре для иностранцев.
Важно сказать прямо: "Прошу о международной защите" или "Chciał(a)bym złożyć wniosek o ochronę międzynarodową".
Обратите внимание. Статус беженца не следует путать с временной защитой для украинцев, который ввели в ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину. Они дают разные права, имеют разную продолжительность и условия получения.
Для получения статуса защиты не надо проходить долгую процедуру или доказывать преследования, однако он не дает автоматического права на постоянное проживание или гражданство.
Кроме права жить и работать в Польше, статус беженца дает возможность получить постоянное проживание в стране через 5 лет, а затем – гражданство.
Заявку на статус беженца можно подать при въезде в Польшу / Shutterstock
Как происходит рассмотрение заявления
Во время регистрации заявления у человека берут отпечатки, фотографируют его и выдают временное удостоверение иностранца (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca).
Кроме этого, обязательной процедурой является личное интервью с Управлением по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców).
Преимущественно рассмотрение решения длится от нескольких месяцев до года. В случае отказа заявитель имеет право подать апелляцию в Совет по делам иностранцев, а дальше – в административный суд.