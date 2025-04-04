Сейчас в стране находится примерно 65 000 украинских беженцев. Подробнее о заявлении Финляндии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Закрытие центров для беженцев в Финляндии

Миграционная служба подтвердила планы закрыть 18 пунктов приема искателей убежища в течение года, объясняя это решение значительным уменьшением количества заявлений о предоставлении убежища. Данные показывают, что количество запросов на убежище уменьшилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, еще 8 центров для беженцев планируется закрыть в феврале 2026 года.

Под сокращение попадут центры в:

Кеми;

Пиексямяки;

Варкаус;

Ярвенпяя;

Порвоо;

Сатакунта;

Вааса;

Каяни;

Западной Уусимаа;

Лиекса;

Валкеакоски;

Форсса;

Ямся;

Риихимяки;

Похьянмаа;

Юго-Западной Финляндии.

Как известно, примерно 2200 человек из центров, которые планируется закрыть, могут подать заявление на получение вида на жительство в Финляндии.

Так, последнее время многие страны вводят новые правила для украинцев, например Германия.