Сейчас в стране находится примерно 65 000 украинских беженцев. Подробнее о заявлении Финляндии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Закрытие центров для беженцев в Финляндии

Миграционная служба подтвердила планы закрыть 18 пунктов приема искателей убежища в течение года, объясняя это решение значительным уменьшением количества заявлений о предоставлении убежища. Данные показывают, что количество запросов на убежище уменьшилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, еще 8 центров для беженцев планируется закрыть в феврале 2026 года.

Под сокращение попадут центры в:

  • Кеми;
  • Пиексямяки;
  • Варкаус;
  • Ярвенпяя;
  • Порвоо;
  • Сатакунта;
  • Вааса;
  • Каяни;
  • Западной Уусимаа;
  • Лиекса;
  • Валкеакоски;
  • Форсса;
  • Ямся;
  • Риихимяки;
  • Похьянмаа;
  • Юго-Западной Финляндии.

Как известно, примерно 2200 человек из центров, которые планируется закрыть, могут подать заявление на получение вида на жительство в Финляндии.

Так, последнее время многие страны вводят новые правила для украинцев, например Германия.