Сейчас в стране находится примерно 65 000 украинских беженцев. Подробнее о заявлении Финляндии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yle.
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Закрытие центров для беженцев в Финляндии
Миграционная служба подтвердила планы закрыть 18 пунктов приема искателей убежища в течение года, объясняя это решение значительным уменьшением количества заявлений о предоставлении убежища. Данные показывают, что количество запросов на убежище уменьшилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, еще 8 центров для беженцев планируется закрыть в феврале 2026 года.
Под сокращение попадут центры в:
- Кеми;
- Пиексямяки;
- Варкаус;
- Ярвенпяя;
- Порвоо;
- Сатакунта;
- Вааса;
- Каяни;
- Западной Уусимаа;
- Лиекса;
- Валкеакоски;
- Форсса;
- Ямся;
- Риихимяки;
- Похьянмаа;
- Юго-Западной Финляндии.
Как известно, примерно 2200 человек из центров, которые планируется закрыть, могут подать заявление на получение вида на жительство в Финляндии.
Так, последнее время многие страны вводят новые правила для украинцев, например Германия.