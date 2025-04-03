Как планируют ужесточить законодательство и кого коснутся новые правила в Чехии рассказывает 24 Канал со ссылкой на CTK.

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Чего ждать беженцам в Чехии в 2025-м

Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.

Основные изменения таковы:

высланные иностранцы не смогут повторно подать заявление на убежище;

если другая страна ЕС приняла решение о депортации, Чехия не будет пересматривать его;

решение об отказе в убежище и депортации будут принимать одновременно;

суд должен рассматривать вопрос депортации в случае осуждения мигранта за преступление;

мигрантов обяжут проходить эпидемиологический скрининг;

полиция и власти получат доступ к информации с мобильных телефонов мигрантов для идентификации;

власть сможет контролировать место жительства искателей убежища, ограничивать их социальные гарантии и доступ к работе;

ускорят рассмотрение дел о международной защите – от 5 недель до года.

Отмечается, что это меры по усилению безопасности в стране, но организации по защите прав мигрантов критикуют их, называя политическим маневром накануне предстоящих выборов.

К слову, согласно отчету Министерства внутренних дел, в прошлом году Чехия получила 1 363 заявления о предоставлении международной защиты. Большинство из них поступили от граждан Узбекистана, Украины и Вьетнама.

Ранее 24 Канал писал о том, что Германия готовит строгие правила для незанятых украинцев.