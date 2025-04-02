Эксперты отмечают, что на практике предстоящие изменения будут иметь минимальное влияние, и почти все нынешние получатели продолжат получать свои выплаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Германия планирует сократить базовую соцвыплату

Реформа введет строгие требования к лицам, которые обращаются за помощью. Это изменение направлено на усиление подотчетности и обеспечение того, чтобы поддержка направлялась именно тем, кто соответствует новым критериям:

Усиление санкций

Новые правила предусматривают возможность полного прекращения выплат, если лицо отказывается от предложения работы. Хотя это положение теоретически существовало и в предыдущих инструкциях, его практическое применение было редким из-за сложности юридических процессов, связанных с этим.

Повышение штрафов

В рамках борьбы с нелегальным трудоустройством правительство объявило о намерениях ввести более строгие наказания для лиц, которые занимаются такой деятельностью.

Кроме того, лица, которые не появляются в центры занятости без уважительных причин, также будут сталкиваться с усиленными последствиями.

Обмен данными между ведомствами

С целью уменьшения мошенничества в сфере социальной помощи социальные, финансовые и правоохранительные органы выступают за совместный доступ к информации о получателях социальной помощи. Ожидается, что такой совместный подход усилит надзор и усложнит злоупотребление системой для отдельных лиц.

К слову, в Германии зарегистрировано примерно 1,17 миллиона граждан Украины. Большинство из них получает помощь по программе Bürgergeld.



В Германии планируют сократить базовую соцвыплату / Фото Unsplash

Изменения в основном имеют символический характер

Сотрудница одного из немецких центров занятости, которая имеет более 10 лет опыта работы, в комментарии Bild отметила, что изменения в основном имеют символический характер.

Она объяснила, что даже если закон позволяет прекращать выплаты за отказ от работы, в реальности это почти невозможно из-за многочисленных юридических нюансов.

Практически все попытки санкций оспариваются, и выплаты продолжаются,

– подчеркнула она.

Единственной важной инициативой в этой реформе эксперты определили создание единой базы данных между государственными учреждениями. Эта централизованная система имеет целью улучшить выявление злоупотреблений социальной помощью и предотвратить сценарии, когда различные службы работают изолированно.

Ранее 24 Канал уже рассказывал о том, что Германия готовит строгие правила для незанятых украинцев.