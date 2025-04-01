Регистрация брака на территории Польши – многоэтапный процесс, который требует детального знания процедуры и всех практических нюансов. 24 Канал рассказывает как жениться украинцам в этой стране.

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Как жениться украинцам в Польше

Если вы являетесь гражданами Украины, проживаете на территории Республики Польша и хотите там заключить брак, можете сделать это в консульском отделе Посольства Украины на территории Республики Польша.

Услуги доступны в консульствах в Варшаве, Вроцлаве, Люблине и Гданьске.

Консульский отдел Посольства Украины в Республике Польша требует такой перечень документов от лиц требует такой перечень документов от лиц, желающих зарегистрировать брак:

Заявление о регистрации брака (заполняется каждым из заявителей лично, в присутствии консула); Заявление о подтверждении семейного положения (заявление о семейном положении / отсутствие препятствий для регистрации брака), заверенное дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины; Паспорт гражданина Украины для выезда за границу; Паспорт гражданина Украины; Свидетельство о рождении; Документ, подтверждающий регистрацию места жительства в Польше; Документ, подтверждающий отношение к военной службе (пребывание на учете/не пребывание на учете); В случае предыдущего брака – документы, подтверждающие его прекращение.

Стоимость регистрации брака через генеральное консульство Украины составляет 415 злотых.

Брак обычно регистрируется через месяц после подачи заявления лицами, которые намерены вступить в брак. Однако, в исключительных случаях консулы имеют право сократить этот срок.

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