Так, 24 Канал со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal рассказывает за сколько времени украинцы изучают польский.

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Украинцы рассказали об изучении польского

Согласно результатам, что 40% украинцев, проживающих в Польше, владеют польским языком. Среди тех, кто выучил польский язык, почти половина достигла этого уровня в течение одного-двух лет. 41% респондентов сообщили, что овладели языком менее чем за год, а еще 11% посвятили обучению от двух до трех лет.

Опрос, проведен с помощью электронной анкеты с января по февраль 2025 года, охватил разнообразную группу из 1 085 участников, которые представляли различные возрастные категории и социальные статусы.



Как у украинцев с польским языком / Инфографика Gremi Personal

Исследование показало, что большинство украинцев, проживающих в Польше, общаются на польском языке на среднем или низком уровне.

Треть опрошенных оценили свои знания на 40 – 60 баллов из 100, это средний уровень владения языком.

Менее трети участников поставили себе 0 – 20 баллов, это низкий уровень знаний.

25% определили свои навыки на уровне 20 – 40 баллов.

Лишь 11% респондентов оценивают свои знания на 60 – 80 баллов, а 5% – на 80 – 100.

Данные свидетельствуют о том, что хотя украинцы в Польше постепенно адаптируются к новой среде, темпы изучения языка отстают от предыдущих экспертных прогнозов, сделанных 3 года назад.

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