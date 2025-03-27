Так, 24 Канал со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal рассказывает за сколько времени украинцы изучают польский.
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Украинцы рассказали об изучении польского
Согласно результатам, что 40% украинцев, проживающих в Польше, владеют польским языком. Среди тех, кто выучил польский язык, почти половина достигла этого уровня в течение одного-двух лет. 41% респондентов сообщили, что овладели языком менее чем за год, а еще 11% посвятили обучению от двух до трех лет.
Опрос, проведен с помощью электронной анкеты с января по февраль 2025 года, охватил разнообразную группу из 1 085 участников, которые представляли различные возрастные категории и социальные статусы.
Как у украинцев с польским языком / Инфографика Gremi Personal
Исследование показало, что большинство украинцев, проживающих в Польше, общаются на польском языке на среднем или низком уровне.
- Треть опрошенных оценили свои знания на 40 – 60 баллов из 100, это средний уровень владения языком.
- Менее трети участников поставили себе 0 – 20 баллов, это низкий уровень знаний.
- 25% определили свои навыки на уровне 20 – 40 баллов.
- Лишь 11% респондентов оценивают свои знания на 60 – 80 баллов, а 5% – на 80 – 100.
Данные свидетельствуют о том, что хотя украинцы в Польше постепенно адаптируются к новой среде, темпы изучения языка отстают от предыдущих экспертных прогнозов, сделанных 3 года назад.
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