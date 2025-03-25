Главная из них – исторические споры. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему старшие французы не любят английский язык

От Столетней войны (1337 – 1453 годы) до Наполеоновских войн, Франция и Англия часто воевали. Даже в XX веке, несмотря на союз в двух мировых войнах, между странами оставалось много противоречий.

Зато люди, которые жили во времена Второй мировой войны или Холодной войны, помнят периоды напряжения между Францией, Великобританией и США. Де Голль, например, часто противостоял англосаксонскому влиянию, и это оставило след в поколении 60 – 70-х годов.



Французский и английский "конкурировали" даже во времена Холодной войны / Joe Lewit, Flickr

Кроме того, французский когда-то был языком международной дипломатии, но уступил английскому. Поэтому доминирование английского в мире французы воспринимали как угрозу своему языку.

А в 1994 году в стране приняли закон Тубона, который ограничивает использование англицизмов в публичном пространстве.

Сейчас, из-за различий в менталитете, французы и англичане часто смеются друг над другом. Но на самом деле младшие поколения французов относятся к английскому более нейтрально, и этот "конфликт" чаще проявляется в шутливой форме.

Обратите внимание. Украинские беженцы во Франции, которые арендуют жилье по программе Mécanisme de Logement Intermédiaire (MLI), должны найти новое жилье до 30 июня 2025 года.