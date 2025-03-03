Как сообщают РБК-Украина сами беженцы, сложности возникли из-за окончания этой программы в июне – она частично покрывала стоимость аренды жилья. Детали рассказывает 24 Канал.

Читайте также Популярная страна вводит изменения для украинских беженцев – выполнить условия надо в срок

Окончание программы MLI

Программа Mécanisme de Logement Intermédiaire (MLI), призвана помочь перемещенным лицам из Украины, предлагая им аренду жилья на выгодных условиях, должна завершиться 30 июня 2025 года. Такое заявление сделал Департамент занятости, труда и солидарности (DDETS).

В связи с этим ассоциация Une Famille Un Toit 44 (Ассоциация для поддержки беженцев в регионе Атлантическая Луара) разослала жителям сообщение о том, что они должны подыскать другие варианты проживания.

Какие варианты предлагают украинцам

В сообщениях от Une Famille Un Toit 44 беженцам предлагают несколько путей решения:

Социальное жилье

В рамках инициативы по поддержке украинских внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) трудоустроенные лица могут обратиться в ассоциацию за помощью в получении социального жилья, специально предназначенного для этой группы.

Если заявка будет одобрена, арендная плата будет адаптирована в соответствии с доходами семьи, что обеспечит доступность и стабильность для тех, кто в этом нуждается.

Оформление статуса беженца

Лица, желающие долгосрочно проживать во Франции и подают заявление на получение статуса беженца, будут иметь право на регулярные социальные выплаты, включая RSA и субсидии на аренду жилья.

Временное размещение

В случаях, когда другие варианты не являются подходящими, DDETS предоставляет временное жилье в специализированных центрах для украинских переселенцев. По словам ассоциации, эта услуга предназначена для лиц, которые не могут самостоятельно обеспечить себя жильем после завершения программы MLI.

Кроме того, Une Famille Un Toit 44 объявила, что сейчас имеет свободное жилье для беженцев. Однако, организация ввела политику, которая запрещает держать домашних животных в этих жилых помещениях.

Мы просим связаться с вашим социальным работником, который будет рад рассмотреть с вами различные варианты,

– говорится в сообщении.

Добавим, по состоянию на конец 2024 года Франция приняла более 58 500 украинских беженцев. Однако недавние статистические данные свидетельствуют об определенных сдвигах: в декабре было зафиксировано уменьшение количества украинцев – в течение этого месяца из страны выехало 595 украинцев, что на 1% меньше от общего количества.