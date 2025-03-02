Правительство Канады приняло решение о продлении статуса временной защиты для украинцев, которые прибыли в страну до 31 марта 2024 года в рамках программы CUAET. Для этого следует подать заявку до 31 марта 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Goverment of Canada.

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Канада предлагает украинцам продлить статус украинца

27 февраля 2025 года министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер объявил, что украинцы и члены их семей, которые въехали в Канаду через программу CUAET до 31 марта 2024 года, будут иметь право подать заявление на продление своего статуса до 31 марта 2026 года.

Это позволит им получить новое разрешение на работу сроком до 3 лет или разрешение на обучение по стандартным условиям,

– говорится в сообщении.

Условия продления статуса:

возможность подать заявку на новое разрешение на работу;

продление разрешения на работу;

получение нового разрешения на обучение;

возобновление статуса посетителя или студента без изменений в процедуре.

Все украинцы, которые находятся под временной защитой в Канаде, а также члены их семей будут продолжать получать бесплатные услуги по поселению до 31 марта 2025 года. Эти услуги включают языковые курсы, помощь в трудоустройстве и адаптационные консультации.

По словам Марка Миллера, Канада остается преданной поддержке народа Украины и их семей, поскольку война продолжается.



Украинцы смогут подать заявку на продление своего статуса в Канаде / Фото Getty Images

Как действует программа CUAET

Канадско-украинская программа CUAET, введена в марте 2022 года, предоставила жизненно важную поддержку украинцам, которые спасаются от войны, продолжающейся на их родине. На сегодня почти 300 000 человек воспользовались этой инициативой для переезда в Канаду.

Участникам программы предоставляется временная финансовая помощь и жилищная поддержка. Очень важно, чтобы все участники CUAET подали заявки на продление своего статуса до окончания срока действия их разрешений на работу или учебу.

Лицам, которые подадут свои заявки до установленного срока, будет разрешено сохранить текущий статус работы или учебы в ожидании решения по их заявке. Каждый случай будет оцениваться на индивидуальной основе.