Разрешенная продолжительность пребывания в стране зависит от цели въезда лиц. Сколько времени украинцы могут легально быть в Нидерландах рассказывает 24 Канал.

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Правила въезда в Нидерланды: нужно ли визу украинцам

Украинские путешественники с биометрическими паспортами могут посещать Нидерланды без визы для краткосрочной поездки. Это позволяет им оставаться в стране до 90 дней в течение 180-дневного срока.

К слову, с целью упрощения планирования путешествий доступен специальный калькулятор, который поможет легко посчитать количество дней, проведенных в Шенгенской зоне.

Людям, которые намерены остаться более чем на 90 дней, следует обратиться в соответствующие органы власти Нидерландов, чтобы подать заявление на долгосрочную визу или вид на жительство. Этот документ может действовать до 5 лет.

Доступны различные типы виз в зависимости от цели и длительности. Основными являются следующие категории:

  • краткосрочная виза;
  • долгосрочная;
  • рабочая;
  • учебная;
  • семейная;
  • предпринимательская.

Каждая категория визы имеет свои требования к документам, времени обработки и критериям соответствия. Поэтому следует изучить эти требования, прежде чем подавать свои заявки.

Сколько могут прибывать беженцы в Нидерландах

Беженцы из Украины со справкой о проживании от Службы эмиграции и натурализации (IND) могут находиться в Нидерландах по крайней мере до 4 марта 2026 года.

Сколько жителей Украины могут находиться в Нидерландах
Сколько украинцы могут находиться в Нидерландах / Фото Getty Images

Срок пребывания лиц с временной защитой, получившие необходимую наклейку, продолжается автоматически после вынесения соответствующего решения ЕС в отношении беженцев.

Лицо подпадает под действие Директивы о временной защите, если соответствует 1 из следующих условий:

  • Имеет украинское гражданство и уехало из Украины 27 ноября 2021 или позже.
  • Имеет украинское гражданство и может доказать, что уже было в Нидерландах до 27 ноября 2021 года, а не в другой стране ЕС.
  • Если было беженцем, признанным Украиной по состоянию на 23 февраля 2022 года.
  • Если имело действительный вид на постоянное проживание в Украине по состоянию на 23 февраля 2022 года, не уехало из Украины до 27 ноября 2021 и не вернулось в страну своего происхождения после 23 февраля 2022 года.
  • Если является партнером, несовершеннолетним ребенком или членом семьи лиц, подпадающих под директиву.
  • Если не имеет украинского гражданства и имело действительный вид на временное проживание в Украине по состоянию на 23 февраля 2022 года и было зарегистрировано в нидерландском муниципалитете до 19 июля 2022 года. В этом случае лицо имеет временную защиту, пока Европейский суд не вынесет решения о праве на временную защиту для этой группы. Это не позже 4 марта 2025 года.