Дозволена тривалість перебування в країні залежить від мети в'їзду осіб. Скільки часу українці можуть легально бути в Нідерландах розповідає 24 Канал.

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Правила в'їзду в Нідерланди: чи треба візу українцям

Українські мандрівники з біометричними паспортами можуть відвідувати Нідерланди без візи для короткострокової подорожі. Це дозволяє їм залишатися в країні до 90 днів протягом 180-денного терміну.

До слова, з метою спрощення планування подорожей доступний спеціальний калькулятор, який допоможе легко порахувати кількість днів, проведених у Шенгенській зоні.

Людям, які мають намір залишитися більше ніж на 90 днів, слід звернутися до відповідних органів влади Нідерландів, щоб подати заяву на довгострокову візу або дозвіл на проживання. Цей документ може бути чинним до 5 років.

Доступні різні типи віз залежно від мети та тривалості. Основними є такі категорії:

короткострокова віза;

довгострокова;

робоча;

навчальна;

сімейна;

підприємницька.

Кожна категорія візи має свої вимоги до документів, час обробки та критерії відповідності. Тому слід вивчити ці вимоги, перш ніж подавати свої заявки.

Скільки можуть перебувати біженці в Нідерландах

Біженці з України з довідкою про проживання від Служби еміграції та натуралізації (IND) можуть перебувати в Нідерландах принаймні до 4 березня 2026 року.



Скільки українці можуть перебувати в Нідерландах / Фото Getty Images

Термін перебування осіб з тимчасовим захистом, які отримали необхідну наліпку, продовжується автоматично після винесення відповідного рішення ЄС щодо біженців.

Особа підпадає під дію Директиви про тимчасовий захист, якщо відповідає 1 з наступних умов:

Має українське громадянство та виїхала з України 27 листопада 2021 року або пізніше.



Має українське громадянство і може довести, що вже була в Нідерландах до 27 листопада 2021 року, а не в іншій країні ЄС.



Якщо була біженцем, визнаним Україною станом на 23 лютого 2022 рік.



Якщо була дійсна посвідка на постійне проживання в Україні станом на 23 лютого 2022 року, не виїхала з України до 27 листопада 2021 року та не повернулася до країни свого походження після 23 лютого 2022 року.



Якщо є партнером, неповнолітньою дитиною або членом сім'ї осіб, які підпадають під директиву.



Якщо не має українського громадянства та мала дійсну посвідку на тимчасове проживання в Україні станом на 23 лютого 2022 року та була зареєстрована в нідерландському муніципалітеті до 19 липня 2022 року. У цьому випадку особа має тимчасовий захист, поки Європейський суд не винесе рішення щодо права на тимчасовий захист для цієї групи. Це не пізніше 4 березня 2025 року.

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