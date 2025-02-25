Чи можна в Україні мати ще одне громадянство і що відомо про заяву Зеленського на тему подвійного громадянства у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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Подвійне громадянство в Україні: можна чи ні

В Україні інститут громадянства регулюється, головним чином, Законом України "Про громадянство України" N 2235-III від 18 січня 2001 року та Європейською конвенцією про громадянство, що була ратифікована Верховною Радою України 20 вересня 2006 року.

Документ підтверджує принцип "єдиного громадянства" для громадян України. Однак у ньому, зокрема, відсутній пункт про заборону множинного громадянства. Відповідно до Закону, особи, які набули громадянство іншої країни, як і раніше, визнаватимуться виключно громадянами України у правових відносинах з державою.

Множинне громадянство – це статус громадянства, за якого людина послідовно визнається громадянином двох чи навіть більше країн за законами цих країн.

Де-факто подвійне громадянство у країні є, але юридично заборонене

Хоча українське законодавство прямо не забороняє подвійне громадянство, воно не визнає такого статусу. Це означає, що громадяни України, які мають громадянство іншої країни, як і раніше, підпорядковуються всім українським законам, так само як і їхні співгромадяни.

При цьому слід додати, що принцип єдиного громадянства в Україні забороняє встановлення окремого громадянства для адміністративно-територіальних одиниць. Це означає, що запровадження громадянства, характерного для окремих областей чи міст, таких як Харків, Львів, Полтава чи столиця Київ, суворо заборонено.



Паспорт громадянина України / Фото РБК-Україна, Віталій Носач

Проте, згідно із законом України "Про громадянство України", не виключається набуття українцями громадянства інших держав. Тобто, якщо громадянин України набув громадянство іншої держави або держав, то він не позбавляється українського громадянства й у правових відносинах з Україною надалі визнається лише громадянином України.

Множинному громадянству в Україні бути, – Зеленський

22 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про значні зміни в законодавстві про громадянство в Україні. Він повідомив, що країна рухається до запровадження множинного громадянства.

Наразі ця пропозиція перебуває на розгляді у Верховній Раді. Зеленський пропонує створити законодавство, яке визначатиме прийнятні обставини для володіння кількома громадянствами.

У своїй заяві президент підкреслив, що всі етнічні українці, які були змушені емігрувати в різні періоди і зараз проживають в Європі, США, Канаді, Азії та Латинській Америці, матимуть право на отримання українського громадянства, за винятком громадян Росії.