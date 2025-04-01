Реєстрація шлюбу на території Польщі – багатоетапний процес, який потребує детального знання процедури та всіх практичних нюансів. 24 Канал розповідає як одружитися українцям в цій країні.
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Як одружитися українцям в Польщі
Якщо ви є громадянами України, проживаєте на території Республіки Польща та бажаєте там укласти шлюб, можете зробити це у консульському відділі Посольства України на території Республіки Польща.
Послуги доступні в консульствах у Варшаві, Вроцлаві, Любліні та Гданську.
Консульський відділ Посольства України в Республіці Польща вимагає такий перелік документів від осіб, які бажають зареєструвати шлюб:
- Заява про реєстрацію шлюбу (заповнюється кожним із заявників особисто, в присутності консула);
- Заява про підтвердження сімейного стану (заява про сімейний стан/відсутність перешкод для реєстрації шлюбу), засвідчена дипломатичним представництвом чи консульською установою України;
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Паспорт громадянина України;
- Свідоцтво про народження;
- Документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання у Польщі;
- Документ, що підтверджує відношення до військової служби (перебування на обліку/ неперебування на обліку);
- У разі попереднього шлюбу – документи, що підтверджують його припинення.
Вартість реєстрації шлюбу через генеральне консульство України становить 415 злотих.
Шлюб зазвичай реєструється через місяць після подачі заяви особами, які мають намір одружитися. Однак, у виняткових випадках консули мають право скоротити цей термін.
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