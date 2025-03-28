Якщо ви мрієте про власний бізнес у Німеччині, 24 Канал підготував покрокову інструкцію з процесу створення ФОП.

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Як відкрити ФОП в Німеччині

Вибір відповідної форми ФОП

У Німеччині підприємці можуть обирати між різними ФОП, кожна з яких має свої переваги та обмеження. Найпоширенішими є Einzelunternehmen, або одноосібне володіння, та Kleingewerbe, що належить до малого бізнесу.

Експерти рекомендують проконсультуватися з юридичним або податковим консультантом, щоб визначити найбільш відповідну структуру для індивідуальних потреб бізнесу.

Реєстрація бізнесу

Для зареєстрування ФОП у Німеччині зверніться до місцевого Реєстру підприємств (Gewerbeamt) та представте необхідні документи. Деякі з необхідних документів можуть включати:

паспорт,

доказ про адресу проживання,

план бізнесу,

декларацію про відповідність вимогам щодо працевлаштування.

Отримання ідентифікаційного номера податкового платника

Фізичні особи, які успішно зареєструють ФОП, отримають ідентифікаційний номер платника податків (Steuernummer) або ідентифікаційний номер компанії (Steuerliche Identifikationsnummer). Цей процес реєстрації вимагає від підприємців також реєстрацію у відповідних органах оподаткування.

Облік та фінансовий звіт

У сфері приватного підприємництва фінансовий облік відіграє вирішальну роль у забезпеченні успіху бізнесу. Експерти рекомендують власникам бізнесу співпрацювати з бухгалтером або фінансовим консультантом для ведення точного обліку доходів і витрат.

Крім того, регулярна фінансова звітність необхідна для ефективного управління та прийняття обґрунтованих рішень.

До слова, Німеччина зробила важливу заяву для незайнятих українців.