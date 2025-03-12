При цьому найжорстокіші умови будуть для тих українців, які можуть працювати, але без поважних причин залишається незайнятими. Їм "першим запропонують їхати додому", йдеться у матеріалі rfi, передає 24 Канал.

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Німеччина готує суворі правила для українців

Понад 1,16 мільйона українців наразі проживають у Німеччині, де уряд надає фінансову допомогу для підтримки біженців. Кожен дорослий отримує понад 500 євро на місяць, а сім'ї з дітьми отримують додатково від 300 до 400 євро на кожну дитину, залежно від її віку.

Натомість українці в Німеччині не так активно шукають можливості працевлаштування, як, наприклад, в Польщі чи Чехії, де біженці отримують мінімальну фінансову підтримку. У 2024 році приблизно 300 000 українців, які прибули після повномасштабного російського вторгнення, були офіційно працевлаштовані в країні.

Ситуація навколо цього в Німеччині розвивається, і офіційні особи відзначають, що країна "досягла певної межі". Дебати щодо мігрантів дедалі частіше охоплюють й українських громадян.

Зараз держава прямо всім каже: якщо ви хочете інтегруватися в суспільство, ми дамо вам таку можливість працювати, інтегруватися, розвиватися. Але, будь ласка, скористайтеся цими можливостями, а не просто використовуйте наші соціальні системи,

– розповідають автори матеріалу.

Варте уваги: раніше ми розповідали про причини зменшення виплат в Німеччині.

У нещодавньому аналізі експерти зазначили, що на українців можуть чекати значні зміни в різних секторах. Зокрема:

Наявність роботи стане обов'язковою

Зазначається, що німецький уряд готовий піти назустріч українським працівникам з погляду рівня заробітної плати та спеціальностей. Урядовці підкреслили, що пріоритетом є забезпечення зайнятості цих осіб, зменшення їхньої залежності від бірж праці.

Такий підхід розглядається як ключовий фактор мінімізації їхнього доступу до соціальних виплат.

Українцям запропонують повернутися до своєї країни

Також у своїх заявах чиновники дають зрозуміти, що працездатні особи, які вирішили залишитися безробітними без поважних причин, "першочергово поїдуть додому". Принаймні їм буде запропонована можливість переїхати на території, де немає бойових дій.