Наразі громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів статусу тимчасового захисту в ЄС. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на останні дані Євростату.

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Скільки українських біженців перебувають в країнах ЄС

За місяць, із кінця грудня 2024 року по кінець січня 2025-го, загальна кількість українських біженців в ЄС зросла на понад 25,5 тисячі людей.

Станом на 31 січня 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу мали майже 4,29 мільйона українців.

Дані щодо українських біженців в Євросоюзі:

Найбільше офіційно зареєстрованих біженців наразі перебувають в Німеччині (понад 1,17 мільйона), Польщі (993 тисячі) та Чехії (395 тисяч).

У перерахунку на відсоток населення найвищий показник власників тимчасового захисту спостерігався в Чехії (3,6%), Польщі (2,7%) та Естонії (2,6%). На рівні ЄС він становить 0,95%.

Майже половину власників тимчасового захисту в Євросоюзі становлять жінки (44,8%), діти – майже 32%. А дорослих чоловіків менше чверті (23,4%) від загальної кількості біженців.

Нагадаємо, що тимчасовий захист в країнах ЄС продовжено до 2026 року. У більшості країнах Євросоюзу змінили умови виплат для українських біженців, залишивши фінансову підтримку лише найменш вразливим категоріям.