При этом самые жестокие условия будут для тех украинцев, которые могут работать, но без уважительных причин остается незанятыми. Им "первым предложат ехать домой", говорится в материале rfi, передает 24 Канал.

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Германия готовит строгие правила для украинцев

Более 1,16 миллиона украинцев сейчас проживают в Германии, где правительство оказывает финансовую помощь для поддержки беженцев. Каждый взрослый получает более 500 евро в месяц, а семьи с детьми получают дополнительно от 300 до 400 евро на каждого ребенка, в зависимости от его возраста.

Но украинцы в Германии не так активно ищут возможности трудоустройства, как, например, в Польше или Чехии, где беженцы получают минимальную финансовую поддержку. В 2024 году примерно 300 000 украинцев, которые прибыли после полномасштабного российского вторжения, были официально трудоустроены в стране.

Ситуация вокруг этого в Германии развивается, и официальные лица отмечают, что страна "достигла определенного предела". Дебаты о мигрантах все чаще охватывают и украинских граждан.

Сейчас государство прямо всем говорит: если вы хотите интегрироваться в общество, мы дадим вам такую возможность работать, интегрироваться, развиваться. Но, пожалуйста, воспользуйтесь этими возможностями, а не просто используйте наши социальные системы,

– рассказывают авторы материала.

Стоит внимания: ранее мы рассказывали о причинах уменьшения выплат в Германии.

В недавнем анализе эксперты отметили, что украинцев могут ждать значительные изменения в различных секторах. В частности:

Наличие работы станет обязательным

Отмечается, что немецкое правительство готово пойти навстречу украинским работникам с точки зрения уровня заработной платы и специальностей. Чиновники подчеркнули, что приоритетом является обеспечение занятости этих лиц, уменьшение их зависимости от бирж труда.

Такой подход рассматривается как ключевой фактор минимизации их доступа к социальным выплатам.

Украинцам предложат вернуться в свою страну

Также в своих заявлениях чиновники дают понять, что трудоспособные лица, которые решили остаться безработными без уважительных причин, "в первую очередь поедут домой". По крайней мере им будет предложена возможность переехать на территории, где нет боевых действий.