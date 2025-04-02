Експерти зазначають, що на практиці майбутні зміни матимуть мінімальний вплив, й майже всі нинішні одержувачі продовжать отримувати свої виплати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.

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Німеччина планує скоротити базову соцвиплату

Реформа запровадить суворіші вимоги до осіб, які звертаються за допомогою. Ця зміна спрямована на посилення підзвітності та забезпечення того, щоб підтримка спрямовувалася саме тим, хто відповідає новим критеріям:

Посилення санкцій

Нові правила передбачають можливість повного припинення виплат, якщо особа відмовляється від пропозиції роботи. Хоча це положення теоретично існувало і в попередніх інструкціях, його практичне застосування було рідкісним через складність юридичних процесів, пов'язаних із цим.

Підвищення штрафів

У рамках боротьби з нелегальним працевлаштуванням уряд оголосив про наміри запровадити більш суворі покарання для осіб, які займаються такою діяльністю.

Крім того, особи, які не з'являються до центрів зайнятості без поважних причин, також стикатимуться з посиленими наслідками.

Обмін даними між відомствами

З метою зменшення шахрайства у сфері соціальної допомоги соціальні, фінансові та правоохоронні органи виступають за спільний доступ до інформації про одержувачів соціальної допомоги. Очікується, що такий спільний підхід посилить нагляд і ускладнить зловживання системою для окремих осіб.

До слова, в Німеччині зареєстровано приблизно 1,17 мільйона громадян України. Більшість із них отримує допомогу за програмою Bürgergeld.



У Німеччині планують скоротити базову соцвиплату / Фото Unsplash

Зміни здебільшого мають символічний характер

Співробітниця одного з німецьких центрів зайнятості, яка має понад 10 років досвіду роботи, у коментарі Bild зазначила, що зміни здебільшого мають символічний характер.

Вона пояснила, що навіть якщо закон дозволяє припиняти виплати за відмову від роботи, у реальності це майже неможливо через численні юридичні нюанси.

Практично всі спроби санкцій оскаржуються, і виплати продовжуються,

– наголосила вона.

Єдиною важливою ініціативою в цій реформі експерти визначили створення єдиної бази даних між державними установами. Ця централізована система має на меті покращити виявлення зловживань соціальною допомогою та запобігти сценаріям, коли різні служби працюють ізольовано.

Раніше 24 Канал вже розповідав про те, що Німеччина готує суворі правила для незайнятих українців.