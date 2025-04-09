Відповідні справи у Польщі розглядає Управління у справах іноземців. Про це пише 24 Канал.

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Як отримати статус біженця в Польщі

Подати заяву на отримання статусу біженця має право той, хто:

зазнав переслідувань у своїй країні через національність, релігію, політичні переконання, стать, сексуальну орієнтацію чи належність до соціальної групи;

тікає від війни, катастроф чи системного насильства.

Заяву можна подати на польському кордоні одразу після в'їзду в Польщу, всередині країни в будь-якому відділенні Straż Graniczna або ж у центрі для іноземців.

Важливо сказати прямо: "Прошу про міжнародний захист" або "Chciał(a)bym złożyć wniosek o ochronę międzynarodową".

Зверніть увагу. Статус біженця не слід плутати з тимчасовим захистом для українців, який запровадили в ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони дають різні права, мають різну тривалість і умови отримання.



Для отримання статусу захисту не треба проходити довгу процедуру чи доводити переслідування, проте він не дає автоматичного права на постійне проживання чи громадянство.

Окрім права жити та працювати в Польщі, статус біженця дає можливість отримати постійне проживання в країні через 5 років, а згодом – громадянство.



Заявку на статус біженця можна подати при в'їзді до Польщі / Shutterstock

Як відбувається розгляд заяви

Під час реєстрації заяви у людини беруть відбитки, фотографують її та видають тимчасове посвідчення іноземця (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca).

Крім цього, обов'язковою процедурою є особисте інтерв'ю з Управлінням у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców).

Переважно розгляд рішення триває від кількох місяців до року. У випадку відмови заявник має право подати апеляцію до Ради у справах іноземців, а далі – до адміністративного суду.