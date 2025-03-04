Деякі країни обов'язково вимагають відповідні документи для в'їзду, тоді як іншим достатньо лише біометричного паспорта. Як з цим у Польщі розповідає 24 Канал.

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Чи потрібна віза до Польщі для українців

Громадяни України звільнені від візових вимог при в'їзді до Польщі. Безвізовий режим між двома країнами полегшує та спрощує перетин кордону для мандрівників.

Туризм: особам, які планують відвідати Польщу з туристичною метою, віза не потрібна для перебування до 90 днів протягом шестимісячного періоду.

особам, які планують відвідати Польщу з туристичною метою, віза не потрібна для перебування до 90 днів протягом шестимісячного періоду. Короткострокові поїздки: без необхідності отримання візи можна здійснювати й ділові поїздки та відвідувати родичів чи друзів.

Щодо біженців, то у 2025 році Польща запровадила новий процес легалізації для громадян України, які в'їхали в країну після 24 лютого 2022-го. Ці особи можуть подати заяву на отримання спеціальної карти побиту, відомої як CUKR, яка надає їм право жити і працювати в Польщі протягом терміну дії тимчасового захисту в межах Європейського Союзу – до 4 березня 2026 року.

Коли віза знадобиться

Тривале перебування: особи, які мають намір проживати або працювати в Польщі протягом періоду, що перевищує 90 днів, зобов'язані подати заяву на отримання візи.

особи, які мають намір проживати або працювати в Польщі протягом періоду, що перевищує 90 днів, зобов'язані подати заяву на отримання візи. Навчання: для навчання в польських вишах майбутнім студентам необхідно отримати студентську візу.

для навчання в польських вишах майбутнім студентам необхідно отримати студентську візу. Робота: особам, які мають намір працювати в Польщі понад 90 днів, теж треба отримати дозвіл на роботу та робочу візу.

Отже, українці з біометричними паспортами можуть подорожувати до Польщі та інших країн Шенгенської зони без віз для короткострокових візитів, що дозволяє перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Однак, слід пам'ятати, що цей безвізовий режим не передбачає працевлаштування або довгострокового проживання. Особи, які прагнуть працювати або залишитися на тривалий період, повинні отримати відповідну візу або дозвіл на проживання.