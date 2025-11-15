Хотя это расходы на обычные базовые потребности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на irainusa.
"К этому времени наши расходы превышают доходы. В эту сумму входила и покупка авто, и оплата аренды заранее, и обустройство квартиры, которые здесь сдаются полностью пустые", – поделилась она.
Что нужно для жизни в США?
Украинка рассказала, что не приехали сюда к знакомым или родственникам. Однако несмотря на все трудности строят свою жизнь именно в Штатах. Но жизнь в этой стране недешевая.
Если кто-то до сих пор думает, что здесь можно получать минималку, классно себя чувствовать, то вы ошибаетесь. Чтобы нормально жить, здесь нужно зарабатывать много. А если с комфортом, то еще больше. За все это время мы заработали только 19 тысяч долларов. Но все это мы предусматривали,
– отметила женщина.
По ее словам, переезжать в США нужно с планами, чем вы хотите здесь заниматься, какие перспективы вас ждут и так далее.
Украинка поделилась, сколько тратит в США: смотрите видео
Украинцы в США: что стоит знать?
Для беженцев из Украины в США отменяют важные льготы. С 1 ноября отменили выплаты по "Программе дополнительной помощи по питанию" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Помощь составляла примерно 210 долларов на одного человека. Поэтому украинцы там могут оказаться перед угрозой продовольственного кризиса.
Президент США Дональд Трамп летом сделал важное заявление. По его словам, украинским беженцам разрешат остаться в США до конца войны.