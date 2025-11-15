Хотя это расходы на обычные базовые потребности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на irainusa.

"К этому времени наши расходы превышают доходы. В эту сумму входила и покупка авто, и оплата аренды заранее, и обустройство квартиры, которые здесь сдаются полностью пустые", – поделилась она.

Что нужно для жизни в США?

Украинка рассказала, что не приехали сюда к знакомым или родственникам. Однако несмотря на все трудности строят свою жизнь именно в Штатах. Но жизнь в этой стране недешевая.

Если кто-то до сих пор думает, что здесь можно получать минималку, классно себя чувствовать, то вы ошибаетесь. Чтобы нормально жить, здесь нужно зарабатывать много. А если с комфортом, то еще больше. За все это время мы заработали только 19 тысяч долларов. Но все это мы предусматривали,

– отметила женщина.

По ее словам, переезжать в США нужно с планами, чем вы хотите здесь заниматься, какие перспективы вас ждут и так далее.

Украинцы в США: что стоит знать?