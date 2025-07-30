Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на короткий разговор Трампа с журналистами.

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Что заявил Трамп об украинских беженцах в США?

Президент заявил, что украинцам, которые сбежали от войны и искали убежища в Соединенных Штатах, будет разрешено оставаться до ее окончания.

Мы это сделаем. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними,

– сказал Дональд Трамп.

Это заявление стало неожиданностью для многих, учитывая последовательную риторику администрации Трампа и предыдущие действия, которые указывали на более жесткий подход в вопросах иммиграции.

Заметим, в марте агенство Reuters со ссылкой на источники писало, что президент США якобы планировал в апреле лишить 240 тысяч украинцев статуса беженцев.

Впоследствии в Белом доме опровергли эту информацию. Заявили, что это "фейковая новость", мол, никакого решения еще не приняли.