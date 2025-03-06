Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В своем материале журналисты ссылаются на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом.

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Украинских беженцев могут лишить правового статуса

Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет кардинальным изменением политики в отношении украинцев, которая действовала во времена администрации Байдена.

Отмечается, что запланированное сворачивание программы временной защиты для украинцев происходило до того, как Трамп на прошлой неделе публично поссорился с Владимиром Зеленским.

Источники сообщили, что это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым было разрешено въехать в США в рамках временных гуманитарных программ условно-досрочного освобождения, начатых при администрации Байдена,

– объяснили в Reuters.

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока ведомство не имеет никаких объявлений.

Напомним, в феврале стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въезд в США по программам времен Байдена. По словам чиновников, инициаторы такого шага ссылались на мошенничество и беспокойство безопасностью.