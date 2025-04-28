Поэтому важно выяснить, где можно больше заработать в Европе, чтобы правильно выбрать локацию для жизни. О странах с самыми высокими и самыми низкими зарплатами рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Где в Европе самые высокие зарплаты

В январе 2025 года минимальная заработная плата в Европе составляла от 551 до 2 638 евро, в зависимости от конкретной страны. Стоит отметить, что из анализа исключены Дания, Италия, Финляндия, Австрия и Швеция, которые не ввели фиксированную минимальную заработную плату. Так, рейтинг охватывает лишь 22 из 27 стран-членов ЕС, которые предоставляют такие социальные гарантии.

Люксембург имеет самую высокую минимальную заработную плату в Европе – 2 638 евро в месяц. Вслед за ним идет Ирландия, где минимальная заработная плата составляет 2 282 евро. Нидерланды занимают третье место в этом списке, предлагая минимальную заработную плату в размере 2 193 евро.

В Германии минимальная зарплата составляет 2 161 евро. В Бельгии – 2 070 евро. Во Франции платят 1 802 евро.

Где самая низкая минимальная зарплата в Европе

Анализ определил, что значительная группа стран платит мало. Среди них Чешская Республика, которая предлагает минимальную заработную плату в размере 826 евро, Словакия – 816 евро и Румыния – 814 евро.

В тройку лидеров с самыми низкими зарплатами в Европе попали:

Латвия 740 евро. Венгрия - 707 евро. Болгария - 551 евро.

При этом минимальная заработная плата в Польше остается конкурентоспособной и сейчас составляет 1 091 евро. Хотя этот показатель ниже, чем в Испании и Словении, он превышает минимальную заработную плату, установленную в Литве, Португалии и на Кипре.

А о том где чаще всего украинцы трудоустраиваются в Европе 24 Канал писал ранее.