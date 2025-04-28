Яка зарплата в Данії

Ці договори (Collective Bargaining Agreements, CBA) укладені між профспілками та роботодавцями в різних галузях, передає 24 Канал. Ця система охоплює близько 84% працівників країни.

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У 2025 році середня мінімальна зарплата, встановлена колективними договорами, становить приблизно 110 данських крон на годину, що еквівалентно близько 22 600 DKK (приблизно 3 210 доларів США) на місяць.

У деяких секторах, таких як промисловість, мінімальна погодинна ставка може бути вищою. Наприклад, у 2025 році вона зросла з 136,15 до 146,90 DKK на годину.

Для іноземних працівників, які претендують на роботу в Данії за схемою Pay Limit Scheme, встановлено мінімальний річний дохід у розмірі 514 000 DKK (близько 62 000 євро).

До слова! Данія – не єдина країна, де на законодавчому рівні відсутня мінімальна зарплата. Подібна система також діє у Фінляндії та Швеції.