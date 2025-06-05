От чего зависит зарплата военного
В частности, во внимание берется должность военнослужащего, сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минобороны №260.
Читайте также Минфин готовит альтернативный бюджетный сценарий, если война продлится в 2026 году
Также на размер выплаты влияют:
- воинское звание лица;
- квалификация;
- продолжительность и интенсивность военной службы;
- условия военной службы.
По состоянию на июнь 2025 года минимальная зарплата рекрутов достигла – 20 130 гривен. У других категорий военных денежное обеспечение такое:
- срочники – 6 000 гривен;
- инструкторы – 15 000 – 30 000 гривен;
- курсанты военных училищ, находящихся на 1 – 2 курсах должны получать выплату равную минимальной зарплате – 8 000 гривен;
- курсанты военных училищ, обучающихся на 3 – 4 курсах – более 20 000 гривен (как контрактники).
Обратите внимание! Военные должны получать средства с 5 по 15 число месяца.