Почему готовят альтернативный вариант бюджета

Минфин не успел до 1 июня подготовить проект Бюджетной декларации на следующие три года, сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление министра финансов Сергея Марченко.

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По его словам, по базовому сценарию программы с МВФ Украина в 2026 году должна сократить дефицит бюджета до 9,9% с 19,4%. Речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который сейчас есть.

Но прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, но я знаю, как может меняться ситуация, –

говорит Марченко.

Также министр сообщил, что Украина требует дополнительных расходов из бюджета на войну и в 2025 году. А из-за невыполнения международных обязательств Украина уже потеряла около 2 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Увеличение военного бюджета Украины

МВФ согласовал с Украиной выделение следующего транша в рамках кредитного пакета на 15,5 миллиардов долларов. Кроме того, сотрудники фонда одобрили новый транш объемом около 500 миллионов долларов после завершения пересмотра программы во время визита в Киев на этой неделе. Это уже девятый транш с момента утверждения программы в 2023 году.

Переговоры МВФ с украинскими чиновниками относительно следующего транша не выявили серьезных разногласий. В то же время фонд выразил обеспокоенность планами правительства расширить военный бюджет примерно на 400 миллиардов гривен.

МВФ признает необходимость увеличения военных расходов, учитывая стагнацию мирных переговоров, однако требует от Киева четко определить источники финансирования,

– пишет Bloomberg.

Фонд также выразил обеспокоенность задержкой по назначению руководителя Таможенной службы Украины после того, как правительство согласилось провести реформу ведомства в соответствии с условиями кредитной программы МВФ.