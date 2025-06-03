Недостаток в бюджете и решения

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона 2 июня, передает 24 Канал.

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По его словам, в госбюджете на 2025 год не хватает до 500 миллиардов гривен, но эту нехватку можно компенсировать без фискального давления на бизнес. Главная стратегия – детенизация экономики, что, по расчетам, может принести 160 – 170 миллиардов гривен уже в этом году.

Я не вижу оснований поднимать налоги – даже в 2026 году. Хотя ситуация с бюджетом на тот год еще сложнее из-за большего дефицита, который пока не перекрыт внешними источниками,

– пояснил Гетманцев.

Какой выход

В 2023 году детенизация принесла госбюджету дополнительные 1,5 миллиарда долларов, в 2024-м – 2,5 миллиарда долларов, а на 2025 год план – 4 миллиарда долларов.

Кроме того, среди источников финансирования правительство рассчитывает на военные облигации и фискальную экономию – сокращение неэффективных государственных программ, что может сэкономить еще до 50 миллиардов гривен.

Гетманцев отметил, что повышение налогов без детенизации – удар по честному бизнесу: "Если ты не вывел экономику из тени, то налоговая нагрузка ложится только на белый сектор, усиливая неравенство".

По его оценкам, теневая экономика в Украине достигает 800 – 900 миллиардов гривен. Этих средств хватило бы, чтобы втрое повысить зарплаты учителям и медикам, а также на 50% увеличить пенсии.

В списке приоритетов – борьба с теневым оборотом табака и горючего, а также реформа таможни для прекращения контрабанды. Гетманцев призвал граждан также участвовать в детенизации: "Не требовать чек – это фактически помочь украсть в армии".