Какова ситуация с теневой экономикой Украины сейчас

Нардеп Даниил Гетманцев говорит, что, по состоянию на сейчас, теневая экономика Украины составляет 800 – 900 миллиардов гривен в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Читайте также Россия рискует потерять финансовую подушку в 2026 году: сколько денег осталось

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины 30 – 50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%, это основное препятствие для развития экономики. Уровень тени в странах Европе 5 – 7%.

Заметьте! Гетманцев уточнил, новая оценка рассчитана с учетом роста ВВП.

Как говорит Гетманцев, детенизация экономики будет способствовать увеличению финансирования армии. К тому же, по словам нардепа, это очень важно для бизнеса. Ведь в таком случае одинаковые правила будут действовать для всех.

Министр финансов заявил, что повышение налогов не будет, я это также неоднократно говорил,

– добавил Гетманцев.

Напомним! В апреле ГНС усилила контроль за онлайн-продажами.