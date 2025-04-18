Какая сумма поступает в бюджет, благодаря военному сбору
Благодаря военному сбору в бюджет Украины поступило в I квартале 34,1 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Кравченко.
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Обратите внимание! Эта сумма в 3,7 раза больше чем в прошлом году. Тогда за этот же период, благодаря военному сбору, в бюджет поступило примерно – 9,3 миллиарда гривен.
Благодарен всем налогоплательщикам за сознательную позицию. Это ресурс, который идет на поддержку наших военных, безопасность и победу Украины.
Самый большой военный сбор уплатила столица – 11,3 миллиарда гривен. Также значительная сумма поступила из:
- Днепропетровской области – 3,9 миллиарда гривен;
- Львовской области – 2,5 миллиарда гривен;
- Харьковской области – 2,2 миллиарда гривен.