Какая сумма поступает в бюджет, благодаря военному сбору

Благодаря военному сбору в бюджет Украины поступило в I квартале 34,1 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Кравченко.

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Обратите внимание! Эта сумма в 3,7 раза больше чем в прошлом году. Тогда за этот же период, благодаря военному сбору, в бюджет поступило примерно – 9,3 миллиарда гривен.

Руслан Кравченко Председатель Государственной налоговой службы Украины Благодарен всем налогоплательщикам за сознательную позицию. Это ресурс, который идет на поддержку наших военных, безопасность и победу Украины.

Самый большой военный сбор уплатила столица – 11,3 миллиарда гривен. Также значительная сумма поступила из: