Яка сума надходить у бюджет, завдяки військовому збору
Завдяки військовому збору у бюджет України надійшло у I кварталі 34,1 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Кравченка.
Читайте також Україна отримає від Японії 3 мільярди доларів: до чого тут заморожені активи росіян
Зверніть увагу! Ця сума в 3,7 раза більше ніж торік. Тоді за цей же період, завдяки військовому збору, в бюджет надійшло приблизно – 9,3 мільярда гривень.
Вдячний всім платникам податків за свідому позицію. Це ресурс, який йде на підтримку наших військових, безпеку та перемогу України.
Найбільший військовий збір сплатила столиця – 11,3 мільярда гривень. Також значна сума надійшла з:
- Дніпропетровської області – 3,9 мільярда гривень;
- Львівської області – 2,5 мільярда гривень;
- Харківської області – 2,2 мільярда гривень.