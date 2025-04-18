Яка сума надходить у бюджет, завдяки військовому збору

Завдяки військовому збору у бюджет України надійшло у I кварталі 34,1 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Кравченка.

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Зверніть увагу! Ця сума в 3,7 раза більше ніж торік. Тоді за цей же період, завдяки військовому збору, в бюджет надійшло приблизно – 9,3 мільярда гривень.

Руслан Кравченко Голова Державної податкової служби України Вдячний всім платникам податків за свідому позицію. Це ресурс, який йде на підтримку наших військових, безпеку та перемогу України.

Найбільший військовий збір сплатила столиця – 11,3 мільярда гривень. Також значна сума надійшла з: