Основні положення нового закону

Ці зміни були передбачені законом №4113-IX, який Верховна Рада ухвалила у жовтні, а Президент підписав лише наприкінці листопада 2024 року.

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Із 1 січня 2025 року ФОПи різних груп оподаткування мають сплачувати військовий збір:

ФОПи 1, 2 та 4 груп. Ставка збору для них становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року. Оскільки мінімальна зарплата у 2025 році затверджена на рівні 8 000 гривень, розмір збору складатиме 800 грн щомісяця.

Ставка збору для них становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року. Оскільки мінімальна зарплата у 2025 році затверджена на рівні 8 000 гривень, розмір збору складатиме 800 грн щомісяця. ФОПи 3 групи. Платники єдиного податку сплачуватимуть 1% від свого обороту за результатами першого кварталу 2025 року.

Водночас відтермінування дозволило підприємцям підготуватися до нових умов, адже ухвалення закону відбулося лише наприкінці 2024 року.

Як зміни вплинуть на фізичних осіб

Окрім ФОПів, закон впливає й на інших платників податків. У 2025 році:

Доходи фізичних осіб за 2024 рік, задекларовані у річній декларації, оподатковуватимуться військовим збором за ставкою 1,5%. Винятком є доходи від операцій із майном або спадщини, що оподатковуються за ставкою 5%.

Починаючи з 1 січня 2025 року, ставка військового збору для доходів, зазначених у річній декларації, зросте до 5%.

Що не оподатковується військовим збором

Певні доходи залишаються поза оподаткуванням:

Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, звільнені від ПДФО.

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), зокрема військові облігації.

Для військовослужбовців та працівників силових структур ставка військового збору залишається на рівні 1,5%.