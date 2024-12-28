Що змінюється з 1 січня 2025 року

Відповідно до законодавства, ФОПи всіх груп (на спрощеній чи загальній системі оподаткування) знову зобов'язані щокварталу сплачувати ЄСВ. Раніше, в умовах воєнного стану, сплата внеску була добровільною, однак із 2025 року це правило скасовується.

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При цьому мінімальний розмір ЄСВ у 2025 році розраховується на основі мінімальної заробітної плати. Очікується, що мінімальна зарплата зросте до 8000 гривень, тому мінімальний внесок складатиме 1760 гривень на місяць або 5280 гривень за квартал.

Ця норма стосується навіть тих підприємців, які не ведуть активної діяльності та не отримують прибутку.

Що взагалі таке ЄСВ та для чого він потрібен

Єдиний соціальний внесок — це обов’язковий платіж, який забезпечує соціальні гарантії для працюючих громадян. Кошти ЄСВ спрямовуються до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, що дозволяє:

Накопичувати страховий стаж для пенсій.

Отримувати соціальні виплати у разі хвороби, нещасного випадку чи безробіття.

Забезпечувати право на декретні виплати.

Хто зобов'язаний сплачувати ЄСВ

Обов'язковій сплаті підлягають:

ФОПи всіх груп (1, 2, 3).

Самозайняті особи (адвокати, нотаріуси, артисти, фрілансери тощо).

Громадяни, які працюють за цивільно-правовими договорами.

Важливо. Підприємці-пенсіонери за віком, а також особи з інвалідністю звільнені від сплати ЄСВ, але лише за умови, що вони не ведуть активної підприємницької діяльності.

Що буде за несплату ЄСВ

Невиконання обов’язку зі сплати ЄСВ може мати низку наслідків. Зокрема, штраф у розмірі 20% від суми недоплати.

Нарахування пені у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. А також покарати можуть відсутністю страхового стажу, що впливає на призначення пенсії та соціальних виплат.