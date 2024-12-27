Нові правила використання платіжних терміналів

Ідеться про норми постанови №894 від 29 липня 2022 року "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)". Впровадження цих зобов’язань відбувається поетапно, з 1 січня 2025 року на нас чекає новий етап, передає 24 Канал. Розберемось детальніше, хто з наступного року зобов'язаний використовувати платіжні термінали.

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Відповідно до постанови, продавці в населених пунктах з населенням до 5 000 осіб будуть зобов'язані пропонувати безготівкову оплату за товари та послуги. Новий закон зобов'язує приймати електронні платежі, в тому числі для дистанційних транзакцій, що здійснюються через Інтернет.

Розрахунок прийматимуть шляхом:

електронних платіжних засобів;

платіжних застосунків;

платіжних пристроїв.

Проте вимога не стосується фізосіб-підприємців — платників єдиного податку І групи, торгівців:

які провадять торгівлю з використанням торгових автоматів;

які здійснюють виїзну торгівлю;

які продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.

Крім того, правила не торкнуться торгівців на територіях громад, розташованих в районах гарячих точок, окупованих територіях, перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції, та упродовж 3 місяців після припинення бойових дій та деокупації.

Покарання за порушення з 1 січня

податкові органи попередили підприємців про важливість дотримання вимог щодо безготівкових розрахунків. Державна податкова служба підкреслила, що недотримання вимог може призвести до адміністративної відповідальності за статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка визначає потенційні штрафи за їх невиконання.

Так, у разі першого порушення – передбачено штраф у розмірі від 1,7 тисяч до 3,4 тисячі гривень. А в разі повторного порушення за рік підприємцю світить штраф у розмірі від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень.