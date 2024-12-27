Новые правила использования платежных терминалов

Речь идет о нормах постановления №894 от 29 июля 2022 года "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги)". Внедрение этих обязательств происходит поэтапно, с 1 января 2025 года нас ждет новый этап, передает 24 Канал. Разберемся подробнее, кто со следующего года обязан использовать платежные терминалы.

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Согласно постановлению, продавцы в населенных пунктах с населением до 5 000 человек будут обязаны предлагать безналичную оплату за товары и услуги. Новый закон обязывает принимать электронные платежи, в том числе для дистанционных транзакций, осуществляемых через Интернет.

Расчет будут принимать путем:

электронных платежных средств;

платежных приложений;

платежных устройств.

Однако требование не касается физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога I группы, торговцев:

осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов;

осуществляющих выездную торговлю;

которые продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Кроме того, правила не коснутся торговцев на территориях общин, расположенных в районах горячих точек, оккупированных территориях, перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции, и в течение 3 месяцев после прекращения боевых действий и деоккупации.

Наказание за нарушения с 1 января

налоговые органы предупредили предпринимателей о важности соблюдения требований по безналичным расчетам. Государственная налоговая служба подчеркнула, что несоблюдение требований может привести к административной ответственности по статье 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая определяет потенциальные штрафы за их невыполнение.

Так, в случае первого нарушения – предусмотрен штраф в размере от 1,7 тысяч до 3,4 тысячи гривен. А в случае повторного нарушения за год предпринимателю светит штраф в размере от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен.