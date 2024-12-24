Наличие налогового долга
Как это сделать, рассказывает 24 Канал. В частности, уточняем суммы долга, при которых налоговое требование направляется плательщику.
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Так, плательщик может узнать о факте возникновения денежного обязательства и права налогового залога, а также о размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, об обязанности погасить налоговый долг и возможных последствиях его непогашения в установленный срок с налогового требования.
Важно. Согласно нормам статьи 59 Налогового кодекса, налоговое требование направляется только на сумму долга, превышающую 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3060 гривен).
Плательщики могут и не знать о долге
Поэтому, в случае если налоговый долг меньше этой суммы, налоговое требование плательщику не направляется. Соответственно плательщики с суммами долга до 3060 гривен, которые не получили налогового требования, могут даже и не знать о его наличии и накапливать долг за счет штрафных санкций, которые применяются за несвоевременную уплату налогов.
Чтобы избежать взысканий, налоговики призывают плательщиков самостоятельно следить за наличием или отсутствием долга и своевременно уплачивать определенные суммы налоговых обязательств.