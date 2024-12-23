Налоговые обязательства 2-й группы ФЛП

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Заметьте. ФЛП всех групп платят единый социальный взнос по ставке 22%. Однако предприниматель самостоятельно выбирает сумму (базу начисления), с которой будет отчислять взнос. Эта сумма не может быть меньше минимальной зарплаты. В то же время, по желанию, предприниматель может отчислять ЕСВ с большей суммы.

В 2025 году для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 2-й группы упрощенной системы налогообложения в Украине предусмотрены следующие налоговые обязательства:

Единый налог (ЕН):

Ставка: До 20% от минимальной заработной платы.

До 20% от минимальной заработной платы. Сумма: С учетом минимальной зарплаты 8 000 гривен, ЕН будет составлять 1 600 гривен в месяц.

Единый социальный взнос (ЕСВ):

Ставка: 22% от минимальной заработной платы.

22% от минимальной заработной платы. Сумма: 1 760 гривен в месяц (8 000 гривен × 22%).

Военный сбор (ВС):

Ставка: 10% от минимальной заработной платы.

10% от минимальной заработной платы. Сумма: 800 гривен в месяц (8 000 гривен × 10%).

Общие ежемесячные расходы:

ЕН: 1 600 гривен

ЕСВ: 1 760 гривен

ВС: 800 гривен

Итого: 4 160 гривен в месяц

Годовые расходы:

Итого: 49 920 гривен (4 160 гривен × 12 месяцев)

Лимиты дохода для 2-й группы:

Максимальный годовой доход: 6 672 000 гривен (834 × минимальная зарплата).

Что стоит помнить

ЕН и ВС уплачиваются ежемесячно авансовыми платежами до 20 числа текущего месяца. ЕСВ уплачивается ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Также следует помнить, что ФЛП 2-й группы подают годовую налоговую декларацию плательщика единого налога и годовой отчет по ЕСВ.

И напоследок – ФЛП 2-й группы не могут предоставлять услуги (кроме бытовых) налогоплательщикам на общей системе налогообложения и не могут иметь более 10 наемных работников.