Податкові зобов'язаня 2-ї групи ФОП

Як правильно підготуватися до нових податкових умов і на що звернути увагу — розповідає 24 Канал.

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Зауважте. ФОПи всіх груп сплачують єдиний соціальний внесок за ставкою 22%. Однак підприємець самостійно обирає суму (базу нарахування), з якої відраховуватиме внесок. Ця сума не може бути меншою за мінімальну зарплату. Водночас, за бажанням, підприємець може відраховувати ЄСВ з більшої суми.

У 2025 році для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 2-ї групи спрощеної системи оподаткування в Україні передбачено наступні податкові зобов'язання:

Єдиний податок (ЄП):

Ставка: До 20% від мінімальної заробітної плати.

До 20% від мінімальної заробітної плати. Сума: З урахуванням мінімальної зарплати 8 000 гривень, ЄП становитиме 1 600 гривень на місяць.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ):

Ставка: 22% від мінімальної заробітної плати.

22% від мінімальної заробітної плати. Сума: 1 760 гривень на місяць (8 000 гривень × 22%).

Військовий збір (ВЗ):

Ставка: 10% від мінімальної заробітної плати.

10% від мінімальної заробітної плати. Сума: 800 гривень на місяць (8 000 гривень × 10%).

Загальні щомісячні витрати:

ЄП: 1 600 гривень

ЄСВ: 1 760 гривень

ВЗ: 800 гривень

Разом: 4 160 гривень на місяць

Річні витрати:

Разом: 49 920 гривень (4 160 гривень × 12 місяців)

Ліміти доходу для 2-ї групи:

Максимальний річний дохід: 6 672 000 гривень (834 × мінімальна зарплата).

Що варто пам'ятати

ЄП та ВЗ сплачуються щомісяця авансовими платежами до 20 числа поточного місяця. ЄСВ сплачується щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Також слід пам'ятати, що ФОП 2-ї групи подають річну податкову декларацію платника єдиного податку та річний звіт з ЄСВ.

І на останок – ФОП 2-ї групи не можуть надавати послуги (крім побутових) платникам податків на загальній системі оподаткування та не можуть мати більше 10 найманих працівників.