Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Данила Гетманцева – голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
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"Частина шкали буде вищою за 18%, частина — нижчою. Вважаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", — зазначив Гетманцев.
Що буде з військовим збором після війни
Гетманцев також прокоментував нещодавнє підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. За його словами, це рішення має чітко визначений термін дії — до завершення воєнного стану.
"Додаткові 3,5% будуть автоматично скасовані після закінчення війни. Жодних змін до законів чи обговорень для цього не потрібно, — наголосив голова комітету.
Щодо впливу підвищення збору на роботодавців, Гетманцев зазначив, що це залежатиме від ситуації на ринку праці. У професіях, де є дефіцит кадрів, роботодавці, ймовірно, візьмуть це підвищення на себе. А в інших випадках витрати можуть перекладатися на працівників.
Чи вплине підвищення зборів на тінізацію
Гетманцев категорично відкинув припущення, що підвищення військового збору чи інших податків спровокує зростання тіньової економіки.
Ці розмови — маніпуляції псевдоекспертів. Підвищення військового збору на 3,5% не може змусити бізнес йти в тінь. Проблема тіньової заробітної плати існує вже багато років, і ці зміни ніяк не вплинуть на ситуацію,
— заявив він.
Тренд на детінізацію
За словами голови комітету, зараз фіксується потужний тренд на детінізацію заробітних плат. Це зумовлено кількома чинниками:
- Позиція відповідального бізнесу. Все більше підприємств свідомо відмовляються від схем ухилення від оподаткування.
- Вимоги до бронювання працівників від мобілізації. Середня зарплата для бронювання встановлена на рівні 20 тисяч гривень, що стимулює компанії піднімати офіційні зарплати.
- Робота податкової служби. Підприємства, які платять зарплати нижче середнього рівня у своїй галузі, перебувають під контролем податкових органів.
Детінізація стає важливим трендом, і ми бачимо, як відповідальний бізнес виходить із тіні. Податкова служба також робить це одним зі своїх ключових пріоритетів,
— підсумував Гетманцев.
Майбутні зміни в податковій системі, на думку Гетманцева, мають закласти фундамент для прозорої економіки з рівними умовами для всіх учасників. Прогресивна шкала оподаткування та детінізація — це кроки, які будуть визначальними для післявоєнного відновлення країни.