Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Данила Гетманцева – голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Частина шкали буде вищою за 18%, частина — нижчою. Вважаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", — зазначив Гетманцев.

Що буде з військовим збором після війни

Гетманцев також прокоментував нещодавнє підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. За його словами, це рішення має чітко визначений термін дії — до завершення воєнного стану.

"Додаткові 3,5% будуть автоматично скасовані після закінчення війни. Жодних змін до законів чи обговорень для цього не потрібно, — наголосив голова комітету.

Щодо впливу підвищення збору на роботодавців, Гетманцев зазначив, що це залежатиме від ситуації на ринку праці. У професіях, де є дефіцит кадрів, роботодавці, ймовірно, візьмуть це підвищення на себе. А в інших випадках витрати можуть перекладатися на працівників.

Чи вплине підвищення зборів на тінізацію

Гетманцев категорично відкинув припущення, що підвищення військового збору чи інших податків спровокує зростання тіньової економіки.

Ці розмови — маніпуляції псевдоекспертів. Підвищення військового збору на 3,5% не може змусити бізнес йти в тінь. Проблема тіньової заробітної плати існує вже багато років, і ці зміни ніяк не вплинуть на ситуацію,

— заявив він.

Тренд на детінізацію

За словами голови комітету, зараз фіксується потужний тренд на детінізацію заробітних плат. Це зумовлено кількома чинниками:

Позиція відповідального бізнесу. Все більше підприємств свідомо відмовляються від схем ухилення від оподаткування.

Вимоги до бронювання працівників від мобілізації. Середня зарплата для бронювання встановлена на рівні 20 тисяч гривень, що стимулює компанії піднімати офіційні зарплати.

Робота податкової служби. Підприємства, які платять зарплати нижче середнього рівня у своїй галузі, перебувають під контролем податкових органів.

Детінізація стає важливим трендом, і ми бачимо, як відповідальний бізнес виходить із тіні. Податкова служба також робить це одним зі своїх ключових пріоритетів,

— підсумував Гетманцев.

Майбутні зміни в податковій системі, на думку Гетманцева, мають закласти фундамент для прозорої економіки з рівними умовами для всіх учасників. Прогресивна шкала оподаткування та детінізація — це кроки, які будуть визначальними для післявоєнного відновлення країни.