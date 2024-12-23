Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Данила Гетманцева – голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Нова податкова стратегія: ріст завдяки зниженню

"Частина шкали буде вищою за 18%, частина — нижчою. Вважаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", — зазначив Гетманцев.

Що буде з військовим збором після війни

Гетманцев також прокоментував нещодавнє підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. За його словами, це рішення має чітко визначений термін дії — до завершення воєнного стану.

"Додаткові 3,5% будуть автоматично скасовані після закінчення війни. Жодних змін до законів чи обговорень для цього не потрібно, — наголосив голова комітету.

Щодо впливу підвищення збору на роботодавців, Гетманцев зазначив, що це залежатиме від ситуації на ринку праці. У професіях, де є дефіцит кадрів, роботодавці, ймовірно, візьмуть це підвищення на себе. А в інших випадках витрати можуть перекладатися на працівників.

Чи вплине підвищення зборів на тінізацію

Гетманцев категорично відкинув припущення, що підвищення військового збору чи інших податків спровокує зростання тіньової економіки.

Ці розмови — маніпуляції псевдоекспертів. Підвищення військового збору на 3,5% не може змусити бізнес йти в тінь. Проблема тіньової заробітної плати існує вже багато років, і ці зміни ніяк не вплинуть на ситуацію,
— заявив він.

Тренд на детінізацію

За словами голови комітету, зараз фіксується потужний тренд на детінізацію заробітних плат. Це зумовлено кількома чинниками:

  • Позиція відповідального бізнесу. Все більше підприємств свідомо відмовляються від схем ухилення від оподаткування.
  • Вимоги до бронювання працівників від мобілізації. Середня зарплата для бронювання встановлена на рівні 20 тисяч гривень, що стимулює компанії піднімати офіційні зарплати.
  • Робота податкової служби. Підприємства, які платять зарплати нижче середнього рівня у своїй галузі, перебувають під контролем податкових органів.

Детінізація стає важливим трендом, і ми бачимо, як відповідальний бізнес виходить із тіні. Податкова служба також робить це одним зі своїх ключових пріоритетів,
— підсумував Гетманцев.

Майбутні зміни в податковій системі, на думку Гетманцева, мають закласти фундамент для прозорої економіки з рівними умовами для всіх учасників. Прогресивна шкала оподаткування та детінізація — це кроки, які будуть визначальними для післявоєнного відновлення країни.