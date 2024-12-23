Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Даниила Гетманцева – главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Часть шкалы будет выше 18%, часть - ниже. Считаю, что это абсолютно правильное решение, к которому мы уже готовы", - отметил Гетманцев.

Что будет с военным сбором после войны

Гетманцев также прокомментировал недавнее повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%. По его словам, это решение имеет четко определенный срок действия – до завершения военного положения.

"Дополнительные 3,5% будут автоматически отменены после окончания войны. Никаких изменений в законы или обсуждений для этого не нужно, - подчеркнул председатель комитета.

О влиянии повышения сбора на работодателей, Гетманцев отметил, что это будет зависеть от ситуации на рынке труда. В профессиях, где есть дефицит кадров, работодатели, вероятно, возьмут это повышение на себя. А в других случаях расходы могут перекладываться на работников.

Повлияет ли повышение сборов на тенизацию

Гетманцев категорически отверг предположение, что повышение военного сбора или других налогов спровоцирует рост теневой экономики.

Эти разговоры - манипуляции псевдоэкспертов. Повышение военного сбора на 3,5% не может заставить бизнес уходить в тень. Проблема теневой заработной платы существует уже много лет, и эти изменения никак не повлияют на ситуацию,

– заявил он.

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Тренд на детенизацию

По словам главы комитета, сейчас фиксируется мощный тренд на детенизацию заработных плат. Это обусловлено несколькими факторами:

Позиция ответственного бизнеса. Все больше предприятий сознательно отказываются от схем уклонения от налогообложения.

Требования к бронированию работников от мобилизации. Средняя зарплата для бронирования установлена на уровне 20 тысяч гривен, что стимулирует компании поднимать официальные зарплаты.

Работа налоговой службы. Предприятия, которые платят зарплаты ниже среднего уровня в своей отрасли, находятся под контролем налоговых органов.

Детенизация становится важным трендом, и мы видим, как ответственный бизнес выходит из тени. Налоговая служба также делает это одним из своих ключевых приоритетов,

- подытожил Гетманцев.

Будущие изменения в налоговой системе, по мнению Гетманцева, должны заложить фундамент для прозрачной экономики с равными условиями для всех участников. Прогрессивная шкала налогообложения и детенизация - это шаги, которые будут определяющими для послевоенного восстановления страны.