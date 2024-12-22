Тарифные планы Apple Music

Компания предлагает несколько тарифных планов, которые удовлетворяют потребности различных категорий пользователей, информирует 24 Канал.

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Индивидуальный план

Цена: 169 гривен/месяц (или 9,99 долларов).

Возможности:

Полный доступ к музыкальному каталогу.

Высокое качество звучания: до Lossless Audio и поддержка Dolby Atmos.

Возможность загрузки треков для офлайн-прослушивания.

Персонализированные рекомендации.

Семейный план

Цена: 269 гривен/месяц (или 14,99 долларов).

Особенности:

Возможность подключения до 6 членов семьи по одному тарифу.

Каждый пользователь имеет отдельную учетную запись с персональными рекомендациями.

Студенческий план

Цена: 85 гривен/месяц (или 4,99 долларов).

Кто может подключить : студенты университетов и колледжей: студенты университетов и колледжей, которые подтвердят свой статус через платформу UNiDAYS.

Преимущества: полный функционал, как и в индивидуальном плане, но по сниженной цене.



Apple Music остается одним из самых популярных музыкальных сервисов / Фото unsplash

Apple Music Voice

Цена: 75 гривен/месяц (или 4,99 долларов).

Особенности:

Использование через голосовой помощник Siri.

Ограниченный доступ к функциям: без возможности создания собственных плейлистов или загрузки музыки для офлайн-прослушивания.

Бесплатный пробный период

Apple Music предлагает 1 месяц бесплатного пользования для новых пользователей. В некоторых странах или при покупке устройств Apple (например, iPhone или AirPods) можно получить до 6 месяцев бесплатного доступа.

Вкратце. Apple Music - это современный музыкальный сервис с доступной системой тарифов для различных категорий слушателей. Выбор тарифного плана зависит от ваших потребностей: индивидуальный доступ, семейное пользование или бюджетный студенческий вариант.