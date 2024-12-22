Тарифні плани Apple Music
Компанія пропонує кілька тарифних планів, які задовольняють потреби різних категорій користувачів, інформує 24 Канал.
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Індивідуальний план
Ціна: 169 гривень/місяць (або 9,99 доларвів).
Можливості:
- Повний доступ до музичного каталогу.
- Висока якість звучання: до Lossless Audio та підтримка Dolby Atmos.
- Можливість завантаження треків для офлайн-прослуховування.
- Персоналізовані рекомендації.
Сімейний план
Ціна: 269 гривень/місяць (або 14,99 доларів).
Особливості:
- Можливість підключення до 6 членів сім'ї за одним тарифом.
- Кожен користувач має окремий обліковий запис із персональними рекомендаціями.
Студентський план
Ціна: 85 гривень/місяць (або 4,99 доларів).
Хто може підключити: студенти університетів і коледжів, які підтвердять свій статус через платформу UNiDAYS.
Переваги: повний функціонал, як і в індивідуальному плані, але за зниженою ціною.
Apple Music залишається одним із найпопулярніших музичних сервісів / Фото unsplash
Apple Music Voice
Ціна: 75 гривень/місяць (або 4,99 доларів).
Особливості:
- Використання через голосовий помічник Siri.
- Обмежений доступ до функцій: без можливості створення власних плейлистів або завантаження музики для офлайн-прослуховування.
Безкоштовний пробний період
Apple Music пропонує 1 місяць безкоштовного користування для нових користувачів. У деяких країнах або при купівлі пристроїв Apple (наприклад, iPhone чи AirPods) можна отримати до 6 місяців безкоштовного доступу.
Коротко. Apple Music — це сучасний музичний сервіс із доступною системою тарифів для різних категорій слухачів. Вибір тарифного плану залежить від ваших потреб: індивідуальний доступ, сімейне користування чи бюджетний студентський варіант.