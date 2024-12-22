Тарифні плани Apple Music

Компанія пропонує кілька тарифних планів, які задовольняють потреби різних категорій користувачів, інформує 24 Канал.

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Індивідуальний план

Ціна: 169 гривень/місяць (або 9,99 доларвів).

Можливості:

Повний доступ до музичного каталогу.

Висока якість звучання: до Lossless Audio та підтримка Dolby Atmos.

Можливість завантаження треків для офлайн-прослуховування.

Персоналізовані рекомендації.

Сімейний план

Ціна: 269 гривень/місяць (або 14,99 доларів).

Особливості:

Можливість підключення до 6 членів сім'ї за одним тарифом.

Кожен користувач має окремий обліковий запис із персональними рекомендаціями.

Студентський план

Ціна: 85 гривень/місяць (або 4,99 доларів).

Хто може підключити: студенти університетів і коледжів, які підтвердять свій статус через платформу UNiDAYS.

Переваги: повний функціонал, як і в індивідуальному плані, але за зниженою ціною.



Apple Music залишається одним із найпопулярніших музичних сервісів / Фото unsplash

Apple Music Voice

Ціна: 75 гривень/місяць (або 4,99 доларів).

Особливості:

Використання через голосовий помічник Siri.

Обмежений доступ до функцій: без можливості створення власних плейлистів або завантаження музики для офлайн-прослуховування.

Безкоштовний пробний період

Apple Music пропонує 1 місяць безкоштовного користування для нових користувачів. У деяких країнах або при купівлі пристроїв Apple (наприклад, iPhone чи AirPods) можна отримати до 6 місяців безкоштовного доступу.

Коротко. Apple Music — це сучасний музичний сервіс із доступною системою тарифів для різних категорій слухачів. Вибір тарифного плану залежить від ваших потреб: індивідуальний доступ, сімейне користування чи бюджетний студентський варіант.