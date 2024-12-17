Основні переваги YouTube Premium

YouTube Premium можна отримати із самостійною підпискою або сімейною, до якої можна додати 5 інших користувачів. Про переваги YouTube Premium та актуальні ціни на підписку, розповідає 24 Канал.

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YouTube Premium надає можливості:

Перегляд відео без реклами;

Можливість завантажувати відео на смартфонах та ноутбуках та переглядати без доступу до інтернету;

Перегляд відео у фоновому режимі: відтворення не припиняється після згортання застосунку YouTube. Користувач може лишити зменшене зображення відео на екрані та відкривати інші програми, або сховати його та слухати відео як аудіодоріжку;

Доступ до YouTube Music – офіційної платформи для прослуховування музики. Доступне завантаження пісень для прослуховування без доступу до інтернету;

YouTube Originals – ексклюзивний каталог фільмів та серіалів мовою оригіналу або з вибором мови субтитрів;

Відео у високій якості — пріоритетний доступ до контенту у форматі 1080p або вище.

Скільки коштує YouTube Premium в Україні

Індивідуальна підписка

Ціна: 99 гривень на місяць

Можливість безкоштовного пробного періоду на 1 місяць.

Сімейна підписка

Ціна: 149 гривень на місяць

Дозволяє додати до 5 користувачів, які є членами вашої родини (вік від 13 років).

Студентська підписка

Ціна: 59 гривень на місяць

Щоб оформити цей тариф, необхідно підтвердити статус студента через платформу SheerID.

Як оформити YouTube Premium На комп’ютері: перейдіть на youtube.com/premium. Оберіть тарифний план та введіть дані для оплати.



На мобільному пристрої: відкрийте додаток YouTube та увійдіть у свій акаунт.

Натисніть на іконку профілю → Платні підписки → Підписатися на YouTube Premium.

YouTube дозволяє призупинити підписку на термін від 1 до 6 місяців. Це можна зробити через розділ "Керування підпискою" у налаштуваннях акаунта.

Що ще варто знати

Кошти за підписку зніматимуться сервісом кожного місяця в одне і те ж число (у яке було здійснено підключення). Сплатити підписку одразу на рік можна лише за індивідуальний тариф, однак послуга недоступна для користувачів з України.

Якщо ви збираєтесь оформити студентську підписку, потрібно буде пройти верифікацію у сервісі SheerID: вибрати свій заклад зі списку та прикріпити будь-який із документів:

студентський квиток із зазначеним терміном дії;

розклад занять;

квитанція про навчання.

А у разі оформлення сімейної підписки необхідно додати електронні адреси акаунтів інших користувачів. Для цього необхідно перейти у Налаштування → Покупки й платні підписки → Налаштування сімейного доступу. На вказані електронні адреси прийде посилання із запрошенням приєднатись до сімейної підписки.