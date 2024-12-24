Наявність податкового боргу

Як це зробити, розповідає 24 Канал. Зокрема, уточнюємо суми боргу, за яких податкова вимога надсилається платнику.

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Так, платник може дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, а також про розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, про обов'язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк з податкової вимоги.

Важливо. Згідно з нормами статті 59 Податкового кодексу, податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (наразі це 3060 гривень).

Платники можуть і не знати про борг

Відтак, у випадку коли податковий борг менше цієї суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків.

Аби уникнути стягнень, податківці закликають платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань.